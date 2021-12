Marcelo Lomba: Bahia vai ter que ser cobrado no Baiano

As férias forçadas de 39 dias do Bahia chegam ao fim neste domingo, 17, quando o tricolor baiano estreia no campeonato baiano fora de casa contra o Vitória da Conquista, após o vexame da eliminação na primeira fase na Copa do Nordeste.

Para o goleiro Marcelo Lomba, agora não há desculpa. Com o longo tempo de preparação, o Bahia tem a obrigação de vencer seus jogos, mesmo enfrentando na estreia o campeão da primeira fase em seus domínios.

"Sei que eles estão em um boa fase, mas não podemos temer ninguém e nos impor. Não podemos escolher adversário. Nessa fase, quem aparecer temos que vencer. O time está bem preparado e vai ter que ser cobrado. A volta por cima tem que ser no Baiano".

Apesar do clima de apreensão sobre como será o desempenho do Esquadrão após mais de um mês sem jogar, Lomba tem um motivo para celebrar na próxima partida, independente do resultado. Será o jogo 100 do 'Paredão' como goleiro do Bahia.

"Fico bastante feliz de estar fazendo 100 jogos. Vai ser a primeira vez que vou completar 100 jogos em um clube. Fico feliz por ser o Bahia, um clube e uma torcida que me acolheu. É o jogo que é o recomeço de uma temporada. Vamos colocar todas as nossas forças no Campeonato Baiano. Estamos empenhados e com motivação de sobra para vencer".

