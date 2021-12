Marcelo Guimarães Filho sofre nova derrota na Justiça

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou nesta sexta-feira, 17, mais uma tentativa do ex-presidente Marcelo Guimarães Filho de retornar ao comando do Bahia.

O ministro Sidnei Agostinho Beneti, da Terceira Turma do STJ, negou o recurso da ação cautelar que pedia a anulação da intervenção realizada no clube. Essa foi a nona derrota judicial de MGF desde que foi afastado do cargo, em julho do ano passado.

Em dezembro, ele tentou entrar com a mesma ação cautelar no Tribunal de Justiça da Bahia, mas o pedido também foi negado pela desembargadora Vera Lúcia Freire de Carvalho. Ela ainda declarou o processo extinto na corte estadual

