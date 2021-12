Marcelo Filho se coloca à disposição de interventor do Bahia

Após a decisão judicial que afastou Marcelo Guimarães Filho da presidência do Bahia na última terça-feira, 9, o dirigente se pronunciou sobre o assunto por meio de uma nota para a imprensa.

Na declaração, Marcelo Filho se diz "totalmente à disposição do gestor transitório", o advogado Carlos Rátis.

Leia a nota de Marcelo Guimarães Filho:

"Caros torcedores,



Como todos sabem, hoje o Tribunal de Justiça nomeou um interventor para o clube. Aceito a decisão judicial com tranquilidade e espero que todo o processo transcorra da melhor maneira possível. Coloco-me totalmente à disposição do gestor transitório para quaisquer esclarecimentos que ele julgue necessários. Recomendei a mesma atitude colaborativa aos diretores e funcionários, mesmo àqueles que foram afastados. Afinal, o que realmente importa é o sucesso do Bahia.



Atenciosamente,



Marcelo Guimarães Filho".

