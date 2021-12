Marcelo Filho sai do silêncio e contesta dados de auditoria

Após mais de 45 dias de silêncio, o ex-presidente do Bahia, destituído pela Justiça, Marcelo Guimarães Filho, falou sobre a intervenção e o resultado da auditoria feita no clube em relação a sua administração.

Em entrevista ao BA TV, da Rede Bahia, o ex-dirigente disse que contesta os dados apresentados pela Performance de que nos últimos seis meses de sua gestão a dívida do clube teria crescido em mais de R$ 20 milhões.

"É impossível uma auditoria de 30 dias fazer um trabalho claro de auditagem para um período de um ano e nove meses, como foi o caso que se propôs. O Bahia fechou o ano passado, segundo a BDO e a Pluri Consultoria, que são duas das maiores empresas de consultoria em relação ao futebol, devendo R$ 61 milhões. É impossível que esse número tenha crescido em 6 meses para R$ 83 milhões. Eu contesto e não admito que o número seja esse", afirmou Marcelo Guimarães Filho.

Sobre a intervenção e sua destituição do cargo, o ex-presidente do Esporte Clube Bahia disse aceitou a decisão da Justiça. "Como aceitarei se for um caso de uma decisão nos colocar de novo à frente do clube".

Ex-presidente evita falar com A TARDE

Após diversas tentativas de contato do A TARDE com o ex-presidente do Bahia Marcelo Guimarães Filho, a reportagem tentou nesta sexta-feira conversar com ex-dirigente na saída da Rede Bahia. Um repórter do jornal tentou abordar o carro onde estava, mas seu motorista desviou do caminho e deixou o local.

adblock ativo