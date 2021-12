Marcelo Filho não comparece a sessão sobre intervenção

Começou com aproximadamente 40 minutos de atraso (estava marcada para às 8h30 da manhã desta terça-feira, 9) a sessão que julga a procedência de medida cautelar impetrada pelos advogados do presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Filho, para barrar a sentença que autoriza a intervenção judicial no clube.

O presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Filho, não compareceu a sessão. Caso a medida cautelar seja derrubada, o Bahia sofrerá novo processo de intervenção de imediato - até que haja novo recurso da parte interessada.

Na última segunda-feira, 8, o juiz Paulo Albiani, que julgou em favor da intervenção em 1ª instância, negou uma apelação feita pelos advogados de MGF e nomeou novamente o advogado mineiro Carlos Rátis como possível interventor do clube.

Também por decisão de Albiani, caso a intervenção seja deflagrada, Rátis será assessorado por uma equipe técnica formada pelos advogados Cyrano Vianna Neto, Alexandre Valente Derschvm e Danilo Pessoa de Souza Tavares.

adblock ativo