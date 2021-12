Marcelo Filho entra com mandado para barrar eleição no Bahia

O ex-presidente destituído do Bahia, Marcelo Guimarães Filho, entrou com um mandado de segurança no Tribunal de Justiça da Bahia para tentar anular todas as ações do interventor Carlos Rátis e, por consequência, a eleição marcada para este sábado, 7, na Arena Fonte Nova, que elegerá um novo presidente e também o novo conselho deliberativo.

O mandado foi ingressado pelo advogado Leonardo Ranna na última quinta-feira, 5. O processo está com o desembargador Augusto de Lima Bispo e busca derrubar a decisão da desembargadora Lisbete Teixeira Almeida Cézar Santos, que decretou a intervenção no Bahia, após a determinação do juiz Paulo Albiani.

Marcelo Filho também tentou, pela justiça, anular a assembleia ocorrida no dia 17 de agosto, por meio de uma liminar. Mas a liminar foi cassada e assembleia aprovou as mudanças no estatuto e as novas eleições no tricolor baiano.

