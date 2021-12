Marcelinho confirma Cristóvão como técnico do Bahia

Além de responder às perguntas a respeito do futuro do Bahia, o presidente Marcelo Guimarães Filho aproveitou a entrevista coletiva desta sexta-feira, 17, para confirmar as mudanças que implantará no clube.

Como substituto de Joel Santana, demitido após a goleada sofrida no primeiro Ba-Vi decisivo, o dirigente tricolor confirmou a contratação do técnico Cristóvão Borges.

O treinador, porém, não deverá comandar o time no segundo jogo da final do Campeonato Baiano, no próximo domingo, 19, no Barradão. Ex-técnico do Vasco, ele chega para comandar o Esquadrão somente a partir da disputa da Série A do Campeonato Brasileiro.

O presidente do time baiano confirmou também a contratação do diretor de futebol Anderson Barros. Cotado para ser o novo Superintendente de Futebol, William ainda estaria em negociação.

"Essa é uma coletiva para falar da reestruturação do clube, não só de pessoas, mas também da estrutura. Estamos criando agora dois cargos no departamento profissional e teremos o Diretor de futebol, que é o Anderson Barros, e também o Superintendente de Futebol, que estamos conversando com William, que é uma pessoa conhecida no futebol. Ainda não tem nada fechado, mas provavelmente seja a pessoa que assuma este posto", disse Marcelinho.

Histórico - Nascido a 9 de junho de 1959, em Salvador, Cristóvão Borges dos Santos começou a sua carreira futebolística no próprio Bahia, onde atuou como volante nos anos 1977-78 e conquistou o bi-campeonato estadual.

A partir de 1999, iniciou uma parceria com Ricardo Gomes, então o técnico da seleção pré-olímpica brasileira. Em 2011, levado por Gomes, chegou ao Vasco da Gama também como auxiliar.

Depois que o seu parceiro de comissão técnica sofreu um AVC, Cristóvão assumiu o comando técnico do Vasco no meio do Campeonato Brasileiro e conquistou o vice-campeonato. Ele deixou o cargo em setembro do ano passado. Antes de fechar com o Bahia, Cristóvão Borges havia passado os últimos meses buscando aprimorar os seus conhecimentos sobre futebol.

adblock ativo