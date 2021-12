Marcão e Uelliton treinam e viram opções para o Ba-Vi

Anunciados oficialmente nesta quinta-feira, 20, como jogadores do Bahia, Marcão e Uelliton treinaram normalmente no Fazendão e estarão à disposição do técnico Marquinhos Santos para o clássico Ba-Vi, no domingo, 23, no estádio de Pituaçu.

Quem também participou das atividades foi o lateral-esquerdo Guilherme Santos, que se recuperou de uma lesão muscular na coxa. O ala deve retomar seu posto, que foi ocupado por Raul e Pará.

Na atividade desta quinta, os titulares do confronto contra o Vitória da Conquista, na quarta, 19, realizaram um trabalho regenerativo na academia do clube, enquanto os jogadores que atuaram menos de 45 minutos na partida, fizeram um trabalho físico e um treino técnico com bola.

