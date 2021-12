Mantido no Bahia, técnico Marquinhos pede reforços

Mantido no cargo apesar da derrota do Bahia diante do Galícia, neste domingo, 9, o técnico Marquinhos Santos admitiu a péssima atuação do time. Ainda na saída do campo, desabafou, quando questionado sobre a derrota: "Não quero falar agora. Não tem nem como explicar".

Meia hora depois, mais calmo, comentou a decepcionante partida: "Foi horrorosa, horrível! No primeiro tempo, criamos umas 10 oportunidades de gol e só fizemos uma. No vestiário, eu alertei os atletas sobre nossa morosidade para definir o jogo e disse que precisávamos fazer o segundo antes de levar o primeiro. Se o Galícia empatasse, sofreríamos uma pressão forte. Era notório! Parecia que só estávamos cumprindo tabela".



<GALERIA ID=18937/>

Na sequência, Marquinhos usou suas estatísticas como gancho para pedir reforços. "A melhor resposta sobre o que precisamos são os números dos jogos. Nos falta um 'homem-gol' para finalizar as chances. Quando a gente não faz, acaba sofrendo o gol. E a responsabilidade vem no comando técnico do time", disse.

"Precisamos de um centroavante. Já falei com a diretoria e já houve reuniões e sondagens sobre isso. Pedi também um camisa 10, um meia-armador que ajude a organizar o jogo e segure mais a bola no campo ofensivo", emendou.

O discurso do treinador obteve respaldo da diretoria. "Não vamos entrar nessa de 'perdeu, tem que demitir treinador'. O trabalho continua, mas temos que resolver questões internas. A situação é preocupante. O que os jogadores fizeram foi mal feito e eles precisam assumir a responsabilidade", disse o diretor de futebol William.



Novidades

O tal 'homem-gol' pedido por Marquinhos chegou a ser anunciado. Era Sebastián Pinto, que, contudo, não vem mais para o Bahia. Com relação a centroavantes, Souza, pouco querido pela torcida, finalmente acertou sua rescisão contratual.

Por outro lado, quem está chegando é o volante Uelliton, que assistiu ao jogo na Fonte Nova e deve ser oficializado nesta segunda, 10.

adblock ativo