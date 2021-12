Manter dois CTs é preocupação para os oito presidenciáveis

Num dos seus últimos eventos como presidente do Bahia, Fernando Schmidt assinou na quinta-feira, 27, o termo com a construtora OAS para reaver a posse do Fazendão e adquirir a Cidade Tricolor - centro de treinamentos construído em Dias D'ávila - por R$ 23,6 milhões. A medida, segundo ele, será a grande herança deixada para o próximo mandatário, que será eleito no dia 13.

Consultados pela reportagem de A TARDE, os oito candidatos à presidência opinaram sobre a administração do Fazendão e da Cidade Tricolor. A grande preocupação deles é como manter dois CTs diante da crise financeira do clube. A maioria concorda que é possível ficar com ambos e que a saída seria viabilizar parcerias para tornar a Cidade Tricolor o mais autossustentável possível.

"Cito três formas: parcerias com a iniciativa privada através da venda de naming rights, por exemplo; parceria com prefeituras de Dias D'ávila e Camaçari, que usariam o espaço para trabalho de cunho social; e buscar leis de incentivo do governo federal", apontou Marcelo Sant'Ana. "Sugiro que 10% da renda com os sócios sejam destinados para melhorias na base".

As parcerias com o poder público também parecem uma boa alternativa para Olavo Fonseca Filho. "Podemos fazer uma parceria com a prefeitura de Dias Dávila e usar os projetos de incentivo na formação de atletas do governo para formar a nova divisão de base que queremos, onde vamos formar cidadãos em vez de jogadores de futebol apenas para serem vendidos", apontou. "Queremos criar pessoas que valorizem o clube, que digam 'quero ficar aqui porque o Bahia me deu educação, me deu estudo de outro idioma".

Outro defensor das parcerias com as prefeituras, Antônio Tillemont vislumbra atrair garotos de outros países para a Cidade Tricolor. "Tem um prédio anexo lá que pode servir para trazer garotos do Japão, dos EUA, que pagam para fazer intercâmbio e jogar bola aqui", ressaltou. "O Cruzeiro já tem isso e o Vitória recebeu alguns também. Se não me engano, gira em torno de US$ 5 mil que um jovem paga para participar de treinos".

Marco Costa é outro defensor das parcerias privadas. Para isso, o candidato quer melhorar a credibilidade do Bahia para atrair patrocinadores. "Como trabalhei durante a Copa do Mundo à frente da Secopa (Secretária Estadual para Assuntos da Copa), vi como a Fifa aproveita e protege seus parceiros comerciais. Para que o Bahia tenha isso, precisamos fomentar a possibilidade de os clubes terem dívidas perdoadas ou renegociadas", destacou. "Temos um relacionamento muito bom com o Ministério do Esporte, precisamos aproveitar as leis de incentivo oferecidas por ele".

Visibilidade

Rui Cordeiro também pretende atrair empresas e parcerias públicas para tornar a Cidade Tricolor sustentável. Mas tem preocupação especial com o Fazendão, onde pretende investir para manter os profissionais. "As instalações estão sucateadas, então temos também que promover receitas. Explorar, por exemplo, a publicidade por conta da visibilidade. Quantas TVs vão para lá diariamente?", disse.

Nelsival Menezes quer resgatar o lado social do clube: "Podemos dividir uma parte de um dos CTs para promover atividades de entretenimento e lazer para sócios. Quem sabe, construir um pequeno estádio para jogos dos juniores e cobrar entrada para sócios em treinos".

Binha de São Caetano gostaria de manter os dois CTs, mas não apresentou propostas para isso. "Queria que o Bahia ficasse com os dois, pois é um grande clube do futebol brasileiro e mundial, precisa de espaço para investir na base. Mas o problema não é ter, é manter", refletiu.

O único que apresentou proposta contrária a ficar com os dois CTs foi Ronei Carvalho, que defende a mudança imediata do clube para a Cidade Tricolor e cogita a venda do Fazendão. "Temos que estudar isso assim que assumir o clube, mas acho complicado ter a Cidade Tricolor, que tem uma das melhores estruturas do Brasil, e não utilizar para o profissional", disse.

