Mano ressalta retomada da confiança após triunfo contra o Botafogo: 'Continuar evoluindo'

Enfim o Bahia voltou a vencer no Campeonato Brasileiro da Série A. Em duelo adiado, válido pela 1° rodada do Brasileirão, o Tricolor ganhou da equipe do Botafogo, por 2 a 1, no estádio Nilton Santos, na noite desta quarta-feira, 30, no Rio de Janeiro.

Primeira vitória de Mano Menezes sob o comando do Esquadrão, a partida marcou também o retorno do zagueiro Lucas Fonseca ao time e a estreia do volante Elias. Avaliando o resultado, em coletiva após o duelo, o treinador falou sobre o desempenho da equipe.

"O primeiro tempo nosso foi muito bom. Conseguimos sair na frente depois de algum tempo, o que deu uma condição boa para a equipe. Não recuamos no sentido de abdicar do jogo, fizemos o segundo gol, mas o Botafogo nos impôs algumas dificuldades naturais de uma equipe que esta tomando 2 a 0 na sua casa. Colocou dois atacantes grandes de área. Ficou trabalhando com a bola direto daqui da defesa para lá, o que mostra o bom posicionamento da equipe do Bahia, que não permitia uma chegada mais qualificada com bola no chão", ressaltou Mano.

"Acredito que isso nos deu a nossa primeira conquista. Vamos trabalhar no sentido de manter aquilo que avançamos e melhorar alguns coisas, porque o resultado positivo traz o efeito da retomada da confiança, e essa retomada da confiança cria um ambiente favorável para continuar evoluindo, porque é necessário continuar evoluindo", completou.

Retorno de Lucas Fonseca

Bastante elogiado por Mano, o antigo "xerife" Tricolor, o zagueiro Lucas Fonseca, retornou ao time na partida desta quarta-feira, no lugar de Juninho. De acordo com Mano, a entrada do defensor deu uma estabilidade ao setor.

"A defesa foi bem. Fizemos uma troca, tiramos o Juninho, colocamos o Lucas Fonseca. Eu sei que essa defesa no ano passado foi uma defesa que rendeu bem. A gente queria dar uma estabilidade um pouco maior, usamos a experiência de Lucas para isso. Um bom posicionamento. Não é mais um menino, não é um zagueiro que pode estar saindo longe dos domínios, mas tem alguns atalhos que a experiência foi dando a ele e conjugou bem ali com o Ernando o que de a gente a essa estabilidade que a gente precisava", explicou.

Estreia de Elias

Contratado a pedido de Mano, o experiente volante Elias, enfim pôde fazer sua estreia com a camisa tricolor. Após chegar a compor a delegação que viajou para Curitiba, o jogador entrou como titular na equipe e também foi avaliado positivamente pelo comandante.

"A consciência da equipe no meio de campo, a estreia de Elias, com a qualidade que tem, com a experiencia que tem, deu uma passagem de bola mais qualificada por um setor importante da equipe, de qualquer equipe. Jogando com um toque, dois toques, vai fazendo a bola passar natural pelo meio-campo e chegar com mais qualidade à frente. Eu gostei mais disso, esperava isso, e por isso até optamos pela estreia de Elias de uma forma mais rápida", avaliou o treinador.

adblock ativo