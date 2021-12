Mano pede desculpas por ofensas a árbitro: "Não foi adequado"

Após o apito final da derrota por 1 a 0, diante do Fluminense, no último final de semana, o técnico do Bahia, Mano Menezes, foi flagrado pelas câmeras da transmissão televisiva proferindo xingamentos ao árbitro da partida. O comandante se referiu ao juiz José Mendonça Filho como "vagabundo", depois de chamar um atleta de sua equipe para se recolher ao vestiário.

Em coletiva realizada na tarde desta terça-feira, 13, na sala de imprensa da Cidade Tricolor, Mano Menezes falou pela primeira vez sobre o ocorrido e aproveitou para pedir desculpas ao árbitro pelas ofensas. Segundo o treinador, o técnico não deve jamais ultrapassar o limite da educação, mesmo que o momento seja difícil.

"Quero deixar uma coisa bem clara. Embora eu não tenha ido ao campo ao término do jogo para reclamar diretamente com a arbitragem. Fui com o primeiro intuito de tirar os jogadores, tanto que a minha observação é para um jogador nosso, que é o Elias, a captação da fala que tinha em relação ao episódio mostrou um descontentamento e uma reclamação indireta sobre os fatos que tinham acontecido. Quero pedir desculpas pelo palavreado usado, porque acho que não foi adequado e não é adequado em nenhuma circunstância, mesmo que você esteja certo. Existe um limite para as coisas. Então, penso que ultrapassei esse limite e peço desculpas por isso", lamentou Mano.

O resultado negativo obtido contra o Fluminense marcou o segundo revés do Esquadrão nos últimos quatro jogos. Sob o comando do Bahia, o treinador obteve apenas dois triunfos nos sete jogos em que esteve na área técnica. No entanto, segundo o comandante, já é possível observar uma melhora de desempenho do time dentro de campo.

"Vejo a equipe mais estável nas coisas que acreditamos que sejam fundamentais para o futebol. Não estou comparando, nem desrespeitando com o que foi feito, mas introduzindo aquilo que acredito que seja o mais adequado para a equipe. Agora, temos que avançar em relação ao restante. Não adianta nada solucionar uns problemas e perder a solução de outros. É um pouquinho mais difícil, mas acredito que os jogadores estão envolvidos e estou contente com o envolvimento deles e tenho certeza que logo, logo vamos estar estáveis e fazer uma sequência necessária para sair dessas últimas colocações", argumentou.

Na sexta, 16, o Bahia terá mais uma missão na luta para tentar se livrar da parte debaixo da tabela. A equipe vai até Goiânia, onde irá enfrentar o Goiás, atual lanterna da competição. Apesar da posição na tabela, Mano não considera que a partida seja mais ou menos fácil do que as demais.

"Vamos enfrentar uma equipe que está na última colocação e três dias depois uma equipe que está na liderança. Por isso fala em estabilidade de equipes, ideias. Não acredito em uma equipe completamente diferente para atuar contra um adversário e outro. É óbvio que quando vamos jogar com o Atlético-MG temos que entender que é uma equipe que tem bastante posse de bola, capacidade ofensiva bastante grande, em função disso e vai nos obrigar a fazer coisas um pouco diferentes do que o Goiás vai nos submeter. Mas não são jogos menos difíceis ou mais difíceis", concluiu o treinador.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

adblock ativo