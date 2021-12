Mano fica na bronca com arbitragem por marcação de pênalti e lamenta "prejuízos importantes"

Visivelmente irritado após a derrota do Bahia por 1x0 para o Fluminense, onde chegou a agredir verbalmente a arbitragem, o técnico Mano Menezes voltou a criticar a utilização do arbitro de vídeo durante a coletiva deste domingo, 11. Na sua avaliação, a marcação do pênalti, que resultou no único gol da partida, foi injusta e prejudicou a equipe baiana na Série A.

"Na nossa opinião não houve pênalti e na avaliação do árbitro também. Eu não acho que essa ferramenta do VAR foi criada para ser acionada em lances que o árbitro já interpretou. Acho que o vídeo deve chamar para lances que o árbitro não viu. Senão, vamos ter duas arbitragens em campo. Sendo que uma está distante, não sente a força da mão nas costas", afirmou.

Ainda de acordo com Mano, o árbitro responsável pelo VAR, Rafael Trasci, teria agido de forma parcial. O técnico tricolor relembrou polêmica ocorrida no duelo contra o Sport, onde o Bahia saiu derrotado por 2x1, onde o VAR não foi acionado para avaliar um possível pênalti para o Esquadrão.

São dois prejuízos importantes para a gente. Contra o Sport houve um pênalti claro em Gilberto e ele não chamou. E agora, de novo, perdemos o jogo num lance em que não deveria ser macado pênalti. O Bahia tem que se posicionar em relação a isso. O campeonato é feito de momentos importantes e não podemos deixar isso passar batido", disse.

