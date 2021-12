Mandato tampão no Bahia pode não ter reeleição

Entre as propostas de remuneração do presidente, eleição proporcional para o conselho e ficha-limpa para os candidatos, divulgadas na última terça-feira, 13, com exclusividade pelo jornal A TARDE, o grupo que coordena a intervenção no Bahia aventa a possibilidade também de um mandato provisório sem direito a reeleição para a próximo eleição.

Assim como as demais proposições, este ponto também será colocado em votação na Assembleia Geral de sócios, que acontece neste sábado (17), às 9 horas, na Arena Fonte Nova.

A ideia é que o presidente que seja eleito no próximo pleito fique apenas o período suficiente para completar o mandato de Marcelo Guimarães Filho, presidente destituído. Assim que concluísse o período, em dezembro de 2014, o presidente tampão não poderia ser candidato à reeleição para não levar vantagem.

"Esse ponto será posto em votação em Assembleia. Caso seja considerado pelos sócios, o candidato que concorrer agora teria um mandato reduzido", diz o interventor Carlos Rátis.

