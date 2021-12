Mancini treina e confirma presença contra o Grêmio

Na manhã desta sexta-feira, 3, no Fazendão, no primeiro treino do Bahia com todos os atletas que poderão atuar na partida de domingo, 5, contra o Grêmio, o meia Mancini participou normalmente e confirmou a sua presença no time.

O técnico Caio Júnior promoveu um trabalho técnico e um coletivo em campo reduzido. Primeiro, o comandante tricolor promoveu com um treino leve de dois toques. Em seguida, sem esboçar o time que deverá começar a partida no Olimpíco, dividiu o grupo em três e comandou um mini-coletivo.

De coletes verdes, treinaram Souza, Fahel, Lucas Fonseca, Magno, Ciro, Alyson, Ávine, Victor Lemos; de branco, treinaram Gerley, Danny Morais, Lenine, Jéferson, Lulinha, Hélder, Ryder e Júnior; e o time de azul foi formado por Titi, Zé Roberto, Rafael, Diones, Gil Bahia, Dudu, Fabinho e Mancini.

Bola parada - Após as atividades comandadas por Caio Júnior, apenas o lateral-esquerdo Ávine e o meia Mancine permaneceram no campo. A dupla intensificou a aprimoração de cobranças de falta.

Ainda nesta sexta, a delegação tricolor segue para Porto Alegre, onde, na manhã de sábado, 4, fará ainda um último treinamento antes do jogo, no CT do Internacional.

Lesionados - Caio Júnior segue sem poder contar com os atacantes Elias, , que se recupera de uma fissura na tíbia, e Jones, que sente dores no joelho. Com dores na coxa, Kléberson também está entregue ao Departamento Médico e também será desfalque.

