Mancini quer se redimir de primeiras atuações no Bahia

Ele foi contratado para ser a estrela do Bahia neste Brasileiro. Porém, suas seis primeiras partidas foram abaixo do esperado. Na sequência, veio lesão e ele ficou três jogos de fora. Agora, está de volta.

Recuperado, Mancini vem treinando normalmente desde o início da semana. E, para o compromisso deste domingo, 5, às 16h, em Porto Alegre, contra o Grêmio, sua vaga na meia tricolor está confirmada.

Ciente que está em dívida com a torcida, Mancini retorna com um discurso forte e otimista. “Quando o time está mal, é natural que a cobrança venha em cima dos contratados. É o meu caso, o do Kléberson... E eu assumo a responsabilidade. Sei que ainda não joguei tudo o que posso. Reconheço até que tive duas atuações abaixo da crítica: contra Fluminense e Botafogo. Mas, eu não me abalo e nem fujo da raia. Estou de cabeça erguida, pronto para mudar esta situação”, declarou o atleta.

No domingo, com sua volta, Zé Roberto será deslocado para o ataque. E, com toda a sua experiência, Mancini não só promete um rendimento melhor em campo como estímulo moral aos companheiros.

“Se eu não confiasse no Bahia, pediria para sair daqui agora. Todos neste grupo tem capacidade para reagir no campeonato”, afirmou o meia, que não se assusta com as críticas que vem recebendo. “Não vejo as coisas tão ruins como muita gente diz. Nosso time é bom. E vamos agora fazer os resultados acontecerem em campo”, disse.

Na última sexta-feira, 3, Mancini treinou à exaustão sua especialidade: cobranças de falta. Esta é sua arma para ajudar o Bahia a sair da zona de rebaixamento. “É uma pena que ainda não tive oportunidade para marcar gols dessa forma. As faltas próximas à área não têm surgido, mas tenho treinado para isso. Mas o que importa é que o Bahia vença”.

