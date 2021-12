Mal escalado, Bahia perde e Luverdense abre vantagem

A polêmica decisão do Bahia de enfrentar o Luverdense com time reserva na noite desta quarta-feira, 8, não rendeu bons frutos na Copa do Brasil: mal escalado, o tricolor perdeu por 2 a 0 e viu o time mato-grossense abrir vantagem no jogo de ida da segunda fase.

O auxiliar Eduardo Barroca, que esteve no comando do Esquadrão na partida em Lucas do Rio Verde, improvisou Danny Morais e Neto como volantes e tornou as coisas mais difíceis para o time baiano. Sem entrosamento e sem articulação, o tricolor foi envolvido pela esforçada equipe do Luv.

O Luverdense abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo: gol do centroavante Tozin. No início do segundo tempo, quando o Bahia se posicionava melhor no campo de ataque, Marcelo Maciel aproveitou jogada de contra-ataque aos seis minutos e assinalou o segundo tento do time da casa.

Para se classificar para a terceira fase do torneio nacional, o tricolor precisará vencer por pelo menos três gols de diferença no jogo da volta, no dia 15, na Arena Fonte Nova. Se triunfar por 2 a 0, decidirá a vaga nos pênaltis. O Luv pode perder por até um gol de diferença. Se o time mato-grossense perder por dois gols de diferença e se, ao mesmo tempo, fizer pelo menos um gol na Arena, também avança.

O vencedor do duelo entre Bahia e Luverdense pegará o time que levar a melhor no certame entre Fortaleza e Confiança. No primeiro jogo, disputado também nesta quarta, em Aracaju, o Dragão sergipano e o Leão cearense empataram em 1 a 1.

Tricolor desarrumado - Responsável por tentar arrumar o grupo de jogadores reservas que o Bahia mandou à cidade de Lucas do Rio Verde para iniciar o duelo contra o Luverdense, o auxiliar Eduardo Barroca tornou as coisas mais difíceis para o tricolor: mandou a campo um time mal escalado e desarrumado taticamente.

Barroca escalou Danny Morais e Neto como volantes ao lado de Lenine. Somente Paulo Rosales deveria armar as jogadas de ataque, mas o argentino mostrou mais uma vez as suas limitações. Sem qualidade na saída do passe e com um meio campo pouco criativo, o tricolor se viu envolvido pelo Luv e por pouco não deixou o primeiro tempo com um escore maior que 1 a 0 em favor do time da casa.

Logo aos três minutos, Marcelo Maciel serviu Tozin na área, mas o centroavante mandou por cima do gol. Aos 12, Tozin recebeu cruzamento na área e desviou de cabeça para o gol; a bola bateu na zaga tricolor e saiu. Dois minutos depois, Edinho acertou cruzamento pela esquerda e Tozin, livre, cabeceou para o gol e mandou a bola no ângulo de Omar. 1 a 0.

O Luv seguiu em cima, mas falhou nas finalizações e deixou o Bahia esfriar o jogo. Paulo Rosales apareceu pouco para armar as jogadas e o Esquadrão esteve dependente das investidas de Ryder pelo lado esquerdo. Foi exatamente o jovem atacante quem criou a melhor chance do time baiano na primeira etapa: aos 44, tabelou com Rosales e, da entrada da área, mandou chute forte para o gol, mas Gabriel defendeu no susto e manteve o Luverdense na frente.

Luv amplia vantagem - Aparentemente satisfeito com um setor de meio campo que abusara de errar passes no primeiro tempo, Eduardo Barroca voltou para o segundo tempo com a mesma formação. A sua equipe até se posicionou melhor no campo de ataque e tomou conta dos quatro primeiros minutos da etapa final.

Aos quatro minutos, porém, num erro de saída de bola, o Luverdense armou contra-ataque rápido e golpeou o tricolor pela segunda vez: Marcelo Maciel partiu em velocidade pelo lado direito da área e bateu cruzado; Omar ainda chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o pior. 2 a 0.

Dois minutos depois, Tatu fez boa jogada pelo lado esquerdo e mandou chute forte, mas Omar fez uma boa defesa. Diante de um Bahia ainda mais atordoado, o Luv seguiu em cima, mas continuou errante nas jogadas de conclusão. Aos 11, Marcelo Maciel arriscou chute de longe, mas mandou para fora.

Neto cobrou falta da intermediária, aos 24 minutos, mas mandou por cima. A melhor jogada do time baiano na segunda etapa aconteceu aos 27 minutos: Eric mandou chute rasteiro no canto direito e levou perigo, mas Gabriel espalmou para escanteio. Aos 36, Leandrinho mandou chute venenoso para o gol de Omar, mas o goleiro tricolor pegou. Sem força para reagir, o Bahia garantiu visita do Luv a Salvador e deixou ameaçada a sua classificação para a terceira fase.

