Mais maduro, Rafael promete mais dedicação em 2014

Após passar o ano de 2013 longe do Fazendão, o atacante Rafael está de volta para tentar se firmar no time principal do Bahia. O jovem de 21 anos foi emprestado no início do ano passado para o DC United, dos Estados Unidos.

Não vingou no futebol norte-americano. No meio da temporada, acabou indo para o Atlético-GO, onde disputou a Série B. Acabou também não tendo muitas chances na equipe goiana.

Mesmo sem ter marcado muitos gols nas duas equipes, Rafael, que tem o apelido de "Gladiador", diz ter aprendido muito em seus empréstimos. "Ganhei a experiência de jogar em outro país, morar em outra cidade. Tenho certeza que voltei mais maduro", disse o atacante tricolor, em coletiva no Fazendão.

Como o Bahia acabou não apostando suas fichas em contratar jogadores para a função de centroavante (dos novatos, apenas Jonathan Reis pode exercer essa função), o técnico Marquinhos Santos aposta em dar algumas oportunidades a Rafael no início da temporada. O jogador promete muita dedicação para aproveitar as chances que devem aparecer em 2014.

"O torcedor pode esperar mais dedicação. Os treinamentos vão me ajudar a fazer os gols. É trabalhar muito no dia-a-dia para melhorar"

Rafael ainda vive na sombra de seu desempenho na Copa São Paulo de 2011, quando o Esquadrãozinho chegou na final da competição. Mesmo assim, ainda nenhum jogador daquele time conseguiu vingar no time principal do Bahia.

"A Copa São Paulo foi boa, mas só quando estávamos jogando lá. Agora, tem que pensar no futuro. Parar de lembrar da Taça São Paulo e fazer novas histórias".

