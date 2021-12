Mais fortes, Talisca e Ítalo estão prontos para jogar

Uma olhada no espelho e nada. A 'lata' não mudou muito, mas é fato que os franzinos Anderson Talisca e Ítalo Melo estão mais encorpados. Fruto de um trabalho especial de ganho muscular que eles vêm fazendo desde o início da intertemporada decorrente da eliminação do Bahia na Copa do Nordeste.

Os garotos formados na base do Esquadrão de Aço iniciaram as atividades específicas, com cinco sessões por semana de musculação, no dia 11 de fevereiro. Daquela data até o dia 5 de março eles ficaram sem nenhum contato com a bola. Agora, o trabalho de reforço continua, mas a redondinha voltou a fazer parte do dia a dia dos atletas e as atividades na academia foram reduzidas para três vezes por semana.

"Passamos pela primeira fase, que chamo de fase de choque, e agora eles já estão participando dos trabalhos técnicos e táticos. Estão à disposição para jogar", informa o preparador físico do clube, Dudu Fontes.

Xô, preguiça! - O meia Talisca e o atacante Ítalo disputaram todo o coletivo da última terça. Por sinal, o primeiro integrou o time principal, na vaga de Hélder, já nos minutos finais da atividade.

Também, pudera. O ganho de massa muscular fez Talisca evoluir até na parte psicológica. "Ele me disse que está se sentindo outro atleta. Realmente, ele está menos preguiçoso. Antes, nos trabalhos físicos, eu só reclamava: 'P..., Talisca!'. Agora mudou para 'Boa, Talisca!".

O menino de 18 anos, que assinou um novo contrato com o Esquadrão até março de 2017, confirma: "Estou tendo um desempenho bem melhor nos treinos físicos. E isso tem reflexo no campo. Me sinto mais resistente, cansando menos, e bem mais forte na hora de proteger a bola do adversário".

No entanto, ele sabe que a força que adquiriu não é claramente visível. "Ninguém reparou", admite. Já Ítalo jura ter se visto mais malhado no espelho e revela comentários dos colegas: "Teve uma hora no coletivo em que protegi a bola de Neto e saí ganhando. Obina e Hélder falaram que a malhação tava fazendo efeito (risos)".

O preparador Dudu Fontes explica ainda que, para os garotos crescerem, foi necessário, além do esforço na academia, mudar a dieta deles. "Elaboramos uma suplementação com carboidratos e proteínas, e estamos fazendo todo o cardápio deles. Acompanhamos visualmente no clube e dizemos o que eles devem comer em casa", explica Fontes, que diz que os meninos tiveram que mudar os hábitos alimentares quando passaram do júnior para o profissional.

Tanto Talisca quanto Ítalo garantem que assimilaram bem a nova dieta. O último, aliás, está gostando bastante da boca livre. "Sempre fui bom de garfo. Não engordo de ruindade mesmo", brinca.

O antes e o depois dos garotos do esquadrão

Talisca

- Peso no dia 3/1 (antes do trabalho de reforço muscular): 69 kg

- Peso atual: 72 kg

- Percentual de massa muscular no dia 3/1: 39%

- Percentual hoje: 41%

Ítalo Melo

- Peso no dia 3/1 (antes do trabalho de reforço muscular): 63 kg

- Peso atual: 66 kg

- Percentual de massa muscular no dia 3/1: 33%

- Percentual hoje: 38%



