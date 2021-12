Mais de 7,6 mil sócios decidem hoje quem será o presidente do Bahia

Acontece neste sábado, 9, na Arena Fonte Nova, a terceira eleição direta do Esporte Clube Bahia, que elegerá o sucessor de Marcelo Sant’Ana na presidência do clube. Quem sair como vencedor do pleito comandará o time nas próximas três temporadas.

Quatro candidatos estão habilitados para a disputa: o advogado Abílio Freire, da chapa ‘Mais um, Baêa’, que tem como vice o ex-diretor de competições da CBF Virgílio Elísio; o projetista industrial Flávio Alexandre, mais conhecido como Binha de São Caetano, da chapa ‘Bahia Campeão dos Campeões’, com o funcionário público Zé Tricolor (José Luiz Costa) como seu vice; o empresário Fernando Jorge, pela chapa 'Voltar a Sorrir', com o radialista Antônio Tillemont como vice; e o empresário Guilherme Bellintani, da chapa 'Bahia 3.1', com o advogado Vitor Ferraz como vice.

O professor universitário Nelsival Menezes, que disputaria pela chapa ‘Bahia Gigante’, teve a candidatura impugnada pela comissão eleitoral Tricolor e desistiu do pleito.

Neste sábado também serão decididas hoje as vagas para a composição do Conselho Deliberativo do clube, que será eleito de forma proporcional. Nove chapas estão aptas para a votação: 100% Bahêa, Bahia Clube do Povo, Independente Tricolor, Mais um, Baêa! (MUB!), Nova Ordem Tricolor, Revolução Tricolor, Simplesmente Bahia, Sou Bahia e Somos a Voz do Campeão, Somos +Bahia.

Urnas eletrônicas

A votação seguirá o formato da eleição política, com a apuração dos votos feita pelo Tribunal Regional Eleitoral. Serão ao todo 20 sessões eleitorais. Destas, 18 delas serão usadas para votos por urna eletrônica e mais duas terão votos em urnas de cédulas de papel.

A seção 19 será destinada para os eleitores que regularizam a sua situação cadastral e financeira até as 14h de quinta. Já a seção 20 ficará com eleitores que regularizem suas pendências com o clube depois deste prazo, inclusive no próprio dia da votação.

Para votar, é necessário ter 16 anos ou mais e estar regular financeiramente como sócio do clube. O sócio que for votar deve levar seu comprovante de sócio e algum outro comprovante de identidade, como a carteira de motorista.

O acesso ao estádio será pela ladeira da Fonte. Para quem quiser ir de carro, o estacionamento da Fonte Nova estará aberto, pelo valor de R$ 10.

A votação começa às 9h e termina às 17h. Até sexta, aproximadamente 7,6 mil sócios estavam aptos para votar. Assim que acabar a eleição será feita a apuração dos votos. O resultado deve ser divulgado ainda na noite de sábado.

