Mais de 25 mil ingressos são vendidos para torcida do Bahia

Com grande procura, o número de ingressos adquiridos pelos torcedores do Bahia para o clássico Ba-Vi do sábado, 3, na Arena Fonte Nova, aumenta de forma acelerada no decorrer da semana.

No final da tarde desta quarta-feira, 30, já haviam sido vendidos mais de 25 mil ingressos destinados à torcida do Bahia. Além disso, seis setores da Fonte Nova já têm ingressos esgotados, entre eles o Lounge Premium e o novo Lounge Norte.

Estão disponíveis para compra do torcedor, apenas ingressos para o setores Leste Superior e Leste Intermediário (R$ 50 a inteira) e para a Cadeira Especial Oeste (R$ 80 a inteira). Em 72 horas, quase 20 mil ingressos já haviam sido vendidos para os torcedores do Bahia.

A vendas das entradas seguem nas bilheterias Norte e EDG, localizadas na Ladeira da Fonte das Pedras, além do site da Arena Fonte Nova.

(Fonte: E.C.Bahia)

adblock ativo