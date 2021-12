Mais de 20 mil ingressos vendidos para Bahia x Inter

A torcida do Bahia promete levar um bom público e fazer uma grande festa na Arena Fonte Nova, na noite desta quarta-feira, 22, diante do Internacional, a partir das 19h30. Mais de 20 mil ingressos já foram comercializados para a partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro e o número deve ser ainda maior nas arquibancadas do estádio.

A parcial de bilhetes comercializados para o jogo foi divulgada pela assessoria do clube no início desta tarde. Vale ressaltar que o número conta com os sócios com acesso garantido e entradas corporativas, além dos tíquetes que estão sendo vendidos desde o último final de semana, em pontos físicos e na internet.

As vendas seguem em diversos pontos de comercialização até a hora do jogo.

adblock ativo