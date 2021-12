Mais de 20 mil ingressos são vendidos para Bahia x Palmeiras

A torcida do Bahia promete levar um bom público à Arena Fonte Nova, em Salvador, nesta quinta-feira, 2, às 19h15, diante do Palmeiras, em partida válida pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Acompanhe os lances da partida entre Bahia x Palmeiras

De acordo com a assessoria de comunicação do Tricolor, cerca de 22 mil bilhetes já estão garantidos para o confronto decisivo desta noite. Vale ressaltar que o clube já contabiliza neste total os sócios que possuem o acesso garantido a todos os jogos da equipe na temporada.

Os tíquetes para o duelo entre o Esquadrão e o Verdão seguem à venda e custam entre R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira), no setor das cadeiras, e R$ 140 para o setor Lounge.

