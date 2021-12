Maikon Leite é apresentado e enaltece projeto do Esquadrão

O tão esperado atacante de velocidade finalmente chegou no Fazendão. Apresentado nesta sexta-feira, 10, o atacante Maikon Leite enalteceu o projeto do Bahia em entrevista coletiva.

Segundo ele, o time que quer vencer motiva o jogador. "A primeira coisa que o Guto me falou é que não pretendemos ser mais uma equipe, pretendemos chegar. Isso aí é o que mais motiva o jogador", contou o Maikon, que já atuou ao lado do meia Régis e do atacante Hernane.

O atleta de 28 anos, que chega para disputar uma vaga no setor ofensivo, também ressaltou a importância do rodízio de atletas promovido pelo técnico da equipe. Para ele, como a temporada brasileira é longa, é preciso ter uma equipe forte para aguentar o ritmo.

"O Bahia tá formando isso, um grupo forte. Guto tá conseguindo rodar os jogadores e tá dando resultado. Isso é importante pra todo mundo", contou o jogador, que continuou: "São muitos jogos, por isso tenho que ir com calma. Na hora que eu estiver bem, que todo mundo achar que estou bem, estarei pronto pra jogar e ajudar".

O Tricolor se prepara para pegar o Altos-Pi, neste domingo, 12, às 16h, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina-PI, pela 3ª rodada da primeira fase da Copa do Nordeste.

