Maikon Leite celebra recuperação e avisa: "Estou zero bala"

Apenas nove partidas com a camisa do Bahia em 2017, sendo uma delas como titular. A temporada de Maikon Leite com o Tricolor não tem sido aquilo que os torcedores imaginavam. Para piorar, o atleta se machucou e ficou de fora das últimas escalações do time. A sua última atuação foi na partida diante do Vasco, na derrota por 2 a 1, pela 2ª rodada do Brasileirão.

Agora recuperado de uma lesão na panturrilha, o jogador espera a oportunidade do técnico Jorginho para entrar em campo nas próximas rodadas. "Hoje eu estou zero bala, tô pronto para jogar, tô me sentindo bem, sem dor nenhuma. Se Jorginho optar em me colocar entre os 11, ou entre os três que vão entrar, eu tô pronto", declarou, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 26.

Para os mais supersticiosos, a volta de Maikon, justamente para esta partida diante do Sport, marcado para este domingo, 30, às 16h, na Fonte Nova, pela 17ª rodada, pode significar algo a mais. Ex-atleta do time pernambucano, que defendeu em 2015, pode ser a oportunidade do atleta tricolor se utilizar da lei do ex -- quando o jogador marca contra o seu antigo time. "Agora depende do Jorginho. Que seja a lei do ex, que eu possa voltar a jogar, e a fazer gols", contou.

A lesão

O atleta ainda falou sobre a lesão que o deixou de fora das últimas rodadas. "Qualquer lesão é complicado para o jogador. Ainda mais na minha situação, que não estava jogando, não estava sendo aproveitado. Não tive o começo que gostaria no Bahia. E aí quando você tem mudanças, novo treinador, você tem nova motivação..; e aí você tem uma lesão. Não foi fácil, mas trabalhamos bem, certo, e hoje eu tô zero".

