Mãe do técnico Guto Ferreira morre aos 88 anos

Faleceu na manhã desta quarta-feira, 2, aos 88 anos de idade, a mãe do técnico do Bahia,Guto Ferreira. Internada há mais de um mês, Marcolina Ferreira, estava hospitalizada na cidade de Piracicaba, interior paulista.

Em nota, a diretoria do Esporte Clube Bahia prestou solidariedade aos amigos e familiares pelo ocorrido. Uma homenagem com um minuto de silêncio será feita no jogo desta quinta-feira, 3, na partida em que o Tricolor enfrenta o Botafogo-PB, pelo jogo de volta da Copa do Nordeste. A causa da morte não foi informada pela assessoria do Bahia.

