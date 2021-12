Mãe de Roger Machado, Ione Machado morre aos 83 anos em Porto Alegre

A mãe do comandante do Bahia, Roger Machado, faleceu na tarde desta quinta-feira, 25, em Porto Alegre. A causa da morte de Ione Machado, de 83 anos, não foi divulgada por parte do clube.

De acordo com a assessoria do Esquadrão, o treinador foi liberado e viaja para a capital gaúcha nesta madrugada para poder acompanhar o sepultamento.

Mais cedo, o Bahia havia informado que a coletiva desta sexta-feira, 25, seria com Roger Machado, após o treinamento dos jogadores. Por conta da ausência do técnico, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba será o escalado para a entrevista.

adblock ativo