Madson rescinde com o Bahia e acerta com o Vasco

Criado na base tricolor, o lateral Madson assinou a rescisão com o Bahia na quarta-feira, 14. O jogador já faz exames médicos para se apresentar ainda nesta semana ao Vasco por três temporadas.

O jogador de 22 anos tinha contrato com o Bahia até setembro deste ano, no entanto, a falta de recebimento de salários por parte do Tricolor, enquanto ele esteve emprestado ao ABC, na temporada passada, alavancou a saída dele do Fazendão. O atraso chegaria a três meses, o suficiente para entrar com o pedido de rescisão na Justiça.

Por meio de seu perfil no Twitter o jogador se despediu do clube e da torcida.

Chegou ao fim hj meu vínculo com o E.C. Bahia. Agradeço pelos 8 anos de convívio com a nação tricolor. Valeu Bahêa!!! 🔵 🔴 ⚪ 💙 — Madson Ferreira (@madson_2) 14 janeiro 2015

