Madson não enfrenta o Flu; volante e meia também estão fora

O lateral Madson não está entre os relacionados para o jogo do Bahia neste sábado, 7, às 18h30, contra o Fluminense, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

Madson foi muito vaiado pelos torcedores do Bahia no primeiro tempo da derrota para o Cruzeiro por 3 a 1, sendo substituído no intervalo da partida.

Outros dois jogadores também estão fora do confronto contra o Flu. O meia Marquinhos e o volante Rafael Miranda, machucados, também não jogam no Maracanã. Além do trio, outro desfalque é o meia Anderson Talisca, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Time indefinido - Nesta sexta-feira, Cristóvão Borges liberou o grupo para um treino recreativo, além de trabalhar finalizações e bolas paradas.

Por isso, deixou no ar a dúvida sobre qual será o time titular. Na coletiva após a atividade, o treinador admitiu, mas não confirmou, que pode voltar a utilizar a escalação com três zagueiros contra o Flu.

Outro que pode ser beneficiado com as ausências é o meia William Barbio. O jogador foi elogiado por Cristóvão pela atuação no segundo tempo contra o Cruzeiro e pode assumir o lugar de Marquinhos. O lateral Angulo e o zagueiro Démerson disputam a vaga restante.

adblock ativo