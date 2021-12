Madson falha duas vezes e Bahia perde do Corinthians

Dois lances de falhas individuais do lateral Madson foram determinantes na derrota do Bahia por dois a zero na tarde deste domingo, 7, na Arena Fonte Nova, pela sexta rodada.

As duas falhas aconteceram no primeiro tempo. Aos 32 minutos, o lateral-direito do tricolor baiano perdeu na bola aérea para Alexandre Pato, que abriu o placar. Aos 42, novamente Pato se aproveitou de um corte errado de Madson para acertar o ângulo do goleiro Marcelo Lomba.

Com o resultado, o Bahia cai do oitavo para o 11º lugar, com oito pontos. Já o Corinthians chega ao sétimo lugar, com nove pontos. O Bahia volta a jogar na próxima quarta-feira, 10, às 21 horas, contra o São Paulo, no Morumbi. Já o Corinthians enfrenta o Atlético-MG no domingo, 14, às 16 horas, no Pacaembu.

O jogo - A partida marcou o retorno do Bahia como mandante de um jogo de Série A na Arena Fonte Nova, o que não acontecia desde o rebaixamento em 2003. O tricolor baiano também promovia as estreias dos volantes Fabrício Lusa e Rafael Miranda, jogadores contratados durante a parada do Brasileiro para a disputa da Copa das Confederações.

Já o Corinthians veio com cinco desfalques a Salvador, entre eles, os meias Danilo e Douglas, além do atacante Emerson Sheik. E foi o substituto de Sheik, o atacante Alexandre Pato, que descantou após dez jogos em marcar.

A partida começou sem o domínio de nenhuma das duas equipes, com muita disputa no meio de campo. Mas foram do Bahia as primeiras jogadas perigosas do jogo. Aos 12 minutos, Talisca chutou rasteiro e Fernandão, dentro da pequena área, não conseguiu chegar na bola. Já aos 28 minutos, o Bahia chegou a balançar as redes com o zagueiro Titi, após Flata cobrada por Talisca. Mas o assistente marcou impedimento na jogada.

A partir de então, o jogo foi do Corinthians. E as falhas de marcação do lateral Madson, do Bahia, e o oportunismo do atacante Alexandre Pato decidiram a partida. Aos 32 minutos, guilherme lançou Pato dentro da área. Madson, que estava na marcação de Pato, falhou na jogada aérea e deixou Pato livre. O atacante acertou a trave e no rebote abriu o placar em Salvador.

Dez minutos depois, o mesmo confronto determinou os números finais da partida. Após um lançamento errado do Corinthians, Madson tentou tirar a bola da área e acabou dando um passe para Pato, que acertou um belo chute no ângulo do gol de Marcelo Lomba.

Os dois gols em falhas individuais abalaram o Bahia, que não conseguiu mais assustar o Corinthians. Foi a equipe paulista que dominou todo o restante do jogo, estando mais perto de marcar o terceiro gol do que o Bahia de fazer o seu gol de honra.

O único lance real de gol na segunda etapa foi do Corinthians, aos 17 minutos do segundo tempo. Após lançamento, Guerrero ganhou na corrida de Titi e chuta para o gol. Lomba, bem colocado, impediu o terceiro gol do Corinthians e um vexame ainda maior do Bahia na partida.

