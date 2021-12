Madson e Gabriel treinam no Bahia e devem enfrentar o Inter

O lateral-direito Madson e o meia Gabriel devem ser as principais novidades no time do Bahia para o jogo deste domingo, 23, contra o Internacional, às 18h30, no Beira-Rio. A dupla participou normalmente entre os titulares da atividade realizada na manhã desta quinta-feira, 20, no Fazendão.

Madson deve fazer sua estreia no Brasileirão 2012 pelo tricolor baiano. O jovem lateral-direito passou quatro meses no departamento médico após enfrentar duas lesões na coxa direita. Quando se recuperou, acabou tendo que ficar no banco de reservas pela boa fase do concorrente Neto. Como o atual titular levou o terceiro cartão amarelo contra o Figueirense, Madson ganha sua primeira chance na Série A deste ano em Porto Alegre.

Já Gabriel, considerado o principal destaque do Bahia na competição, ficou afastado por quase duas semanas dos treinos, se recuperando de uma lesão muscular que lhe deixou de fora dos jogos contra Atlético-MG, Vasco, Sport e Figueirense.

No treino na manhã desta quinta-feira, 20, no Fazendão, Jorginho testou a provável equipe titular durante um treino tático de 45 minutos, orientando o posicionamento dos jogadores. Após a atividade, os auxiliares Ânderson Lima e Eduardo Barroca fizeram um trabalho de finalizações com os jogadores.

O meia Zé Roberto novamente não participou do treino com o restante do elenco e dificilmente terá condições de jogar contra o Inter. A decisão sairá na sexta-feira, a depender do desempenho do jogador no último treino em Salvador antes da viagem para o jogo do domingo. Além de Zé Roberto, estão no departamento médico os laterais Coelho e Ávine, além do atacante Junior.

