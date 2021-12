Machucados, Tiago e Marco Antônio são dúvidas para jogo de domingo

O zagueiro Tiago e o meia-atacante Marco Antônio são dúvidas para a partida deste domingo, 29, contra o Atlético-Paranaense, na Arena Fonte Nova, pelo Brasileirão.

Tiago tinha sido escalado pelo técnico Guto Ferreira para o jogo da última quinta-feira, 26, diante do Botafogo-PB, mas acabou não entrando em campo após sentir uma dor muscular na coxa esquerda durante o aquecimento. Sendo assim, o médico do clube, Daniel Araújo, preferiu poupá-lo para não agravar a possível lesão.

"Iniciamos um tratamento lá mesmo em João Pessoa e agora ele vai passar por um exame de imagem. Apenas com esse resultado vamos determinar se ele poderá jogar domingo ou não”.

Torção

Autor de um dos gols, na partida de quinta, na Paraíba, o atacante Marco Antônio sofreu uma torção no tornozelo esquerdo durante o jogo e encontra-se em uma situação mais complicada do que a de Tiago. "Já iniciamos tratamento, mas ele está com dor, o local está com um inchaço e acho difícil o aproveitamento dele no domingo. Ele seguirá em terapia intensiva e vamos ver se recupera a tempo”.

Estádio

Se por um lado, Guto pode perder dois atletas para o jogo de domingo, o histórico de confronto na Arena Fonte Nova com o Atlético-PR é um bom sinal. O estádio não traz boas lembranças para a equipe visitante, já que foi palco da goleada de 6x2 que o Atlético-PR levou do Bahia na estreia do Campeonato Brasileiro, em 14 de maio do ano passado. Já no jogo de volta, na Arena da Baixada, o time adversário venceu o Tricolor de virada por 4x1.

O meia Régis reconheceu a força do time adversário. "A gente fez uma grande partida vencendo eles por 6 a 2, mas é passado, agora é outro jogo, outro momento. Vamos preparar esses dois dias que tem, pra gente chegar no domingo e fazer uma bela partida. É um time bem treinado pelo Fernando Diniz, mas a gente está jogando dentro de casa, tem que se impor em cima deles, porque a gente tem nossa torcida a favor".

Régis, que tem perdido a titularidade em algumas partidas, comentou sobre o assunto, e diz que para ele, o que importa é a boa atuação do time. "Estou trabalhando. Tenho aguardado a minha oportunidade, tenho entrado, tenho ajudado bastante. Claro que a gente fica incomodado com a reserva, mas não é por isso que a gente vai deixar de trabalhar. Tem grandes jogadores dentro de campo também. O importante é o grupo está vencendo, está conseguindo uns triunfos, mas tenho certeza, que se o professor precisar, eu vou corresponder", completou.

