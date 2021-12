Machucado, Gabriel desfalca Bahia por três semanas

Principal destaque do Bahia nos últimos triunfos diante de Santos e São Paulo, marcando gol em ambos os jogos, o meia Gabriel deve desfalcar o tricolor baiano por um bom período.

Segundo nota publicada no site oficial do clube, o jovem atleta de 22 anos sofreu um estiramento grau 2 na coxa direita. Para o Dr. Marcos Lopes, Vice Presidente Médico do Bahia, o período de tratamento de Gabriel tem previsão inicial de três semanas, podendo aumentar ou diminuir, a depender da evolução do atleta.

Em sua recuperação, o jogador fará sessões diárias de 1 hora e 30 minutos de oxigenoterapia hiperbárica, modo terapêutico a uma pressão maior que a atmosférica, no interior de uma câmara hiperbárica selada, respirando oxigênio à 100%.

Com quatro gols em 13 jogos, Gabriel é o vice-artilheiro do Esquadrão no Brasileiro, apenas um gol atrás de Souza, principal goleador do tricolor baiano na competição.



