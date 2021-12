Má pontaria prejudica desempenho do Tricolor

O técnico Gilson Kleina dedicou o treino na manhã de quarta-feira, 5, no Fazendão, inteiramente para praticar as finalizações dos seus jogadores. Também, pudera: o Tricolor tem o terceiro pior rendimento no quesito dentro do Campeonato Brasileiro.

O Esquadrão já chutou 122 vezes no gol, contra 216 longe dele. A porcentagem de erro, de cerca de 64%, é a terceira maior do campeonato, empatada com o Atlético-MG (veja o ranking na peça ao lado). Apenas a Chapecoense e o Sport, ambos com 66%, têm uma taxa superior à da equipe de Kleina.

A comparação com o Galo, no entanto, é injusta. Quinto colocado, o clube mineiro foi um dos que mais chutaram a gol: 400 vezes, atrás apenas do Cruzeiro (467) e do Inter (411), líder e terceiro na tabela.

Totalmente na contramão, o Tricolor foi o sexto que menos chutou a gol, 338 vezes. Ou seja, a constatação óbvia é que o Bahia chutou pouco e, quando o fez, foi pouco eficaz.

Pé torto

Entre os que mais 'capricharam' para a estatística negativa estão alguns atacantes. William Barbio, por exemplo, tem 80% de erros: são oito finalizações para fora e apenas duas na direção do gol. O líder é o volante Bruno Paulista, que chutou três vezes, todas longe da meta.

Bastante criticado pela torcida, Léo Gago - que chegou como especialista no fundamento -, também aparece como destaque negativo. São 16 chutes para longe e cinco na direção das traves, com porcentagem de erro de 76,2%, a terceira pior de todo o elenco. Roniery (83,3%), Fahel (75%) e Guilherme Santos (71,4%) também aparecem entre os líderes negativos.

Foco no campo

Os números explicam a fraca campanha do Esquadrão na Série A. Vice-lanterna, com 31 pontos - três abaixo do 16º, o rival Vitória -, o clube vive uma crise que resultou na demissão, na última segunda-feira, do diretor de futebol, Rodrigo Pastana, e do gerente, Marcus Vinícius Lima. O cargo do técnico Gilson Kleina também está sob risco se ele não conseguir um bom resultado no domingo, quando enfrenta o Goiás, às 18h30 (horário da Bahia), em Goiânia.

Em meio à turbulência, o volante Uelliton garante que o time está focado somente no que acontece dentro de campo. "O extracampo não nos atrapalha, a gente só se preocupa em treinar e jogar. Tanto, que falaram que o salário atrasado atrapalhava, mas ali dentro ninguém pensava nisso", garantiu. "Estamos aqui para tirar o clube dessa situação. Problema extracampo é com a diretoria".

Segundo ele, a troca constante de diretores no futebol não interferiu tanto assim no desempenho. "Isso é um caso para a diretoria. Nosso caso é lá dentro, com nosso treinador", rebateu. "Infelizmente vem acontecendo desde o início do ano essa troca, mas pensamos somente nos jogos, e não em quem saiu ou vai ficar", completou.

O jogador também desmentiu que Pastana tenha saído por mau relacionamento com o grupo. "Se o Bahia fez essa escolha é porque julgou ser o melhor para o clube, mas ele não estava nos atrapalhando", afirmou.

