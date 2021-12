Luverdense e Bahia empatam em jogo 'kamikaze' com 4 gols

Em um jogo aberto e com muitas chances de ambos os lados, Luverdense e Bahia se lançaram ao 'Deus dará' desde o início e a tática 'kamikaze' acabou dando um ponto para cada. Em Lucas do Rio Verde (MT), o empate por 2 a 2 manteve o Tricolor na quarta colocação. A equipe mato-grossense ficou em 10º.

Para o Ba-Vi do próximo dia 3 de outubro, o técnico Sérgio Soares pode perder Maxi, que foi substituído neste sábado, 26, após voltar a sentir lesão na coxa direita.

Sofrimento

O Tricolor se deu melhor no primeiro tempo, apesar de ter sofrido por conta de um dos seus pontos mais fracos nesta Série B: a bola aérea defensiva. Desta forma, os anfitriões enfileiraram lances perigosos. Alípio, Luiz Otávio e Osman chegaram perto em cabeçadas. Aos 26 minutos, Diego Rosa conseguiu, mas o tento foi anulado por impedimento.

Pouco antes, aos 23, o Bahia havia balançado a rede com Kieza, mas o gol acabou invalidado pelo mesmo motivo. Aos 28, o artilheiro da equipe na temporada, com 24 gols, e na Segundona, com nove, não perdoou. E a arma usada foi a mesma das insistentes tentativas do Luverdense. Tiago Real levantou e Kieza testou para a bola bater na trave e entrar.

A partida foi para o intervalo com o Bahia na frente, porém, a situação era incômoda. A estreia apagada do meia Paulinho não fazia a equipe ter uma atuação mais segura no setor e os anfitriões eram ameaça constante.

A vantagem no placar não evitou que o Tricolor, aos 10 minutos, quase levasse gol em contra-ataque com minoria de jogadores. Alípio bateu para fora. Aos 12, Tozim acertou a trave em novo ataque aéreo. Dois minutos depois, o mesmo Tozim bateu no canto para alcançar o justo empate.

E justiça ainda maior se faria aos 17, quando Tozim recebeu de Alípio e virou o marcador. Acontece que o Bahia tem Kieza, e, aos 23, ele tirou da cartola a arrancada e o passe para Roger só cutucar. Depois, as oportunidades foram se sucedendo até o fim, com o placar milagrosamente inalterado.

