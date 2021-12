Luizão minimiza má fase do Bahia e aposta no coletivo para o time voltar a vencer

Em um momento complicado na temporada, o Bahia apresentou oficialmente, na tarde desta quarta-feira, 1º, na sala de imprensa da Cidade Tricolor, o volante Luizão. O jogador já foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID-CBF) e está à disposição para o duelo contra o Fortaleza.

Sem vencer no Brasileirão há oito partidas, o Tricolor de Aço precisa desesperadamente voltar a vencer para se distanciar da zona de rebaixamento. Atualmente, o Esquadrão ocupa a 16ª posição, com 18 pontos, mesma quantidade do América-MG, primeira equipe dentro do Z-4.

Perguntado sobre a instabilidade que o Bahia atravessa na temporada, Luizão amenizou ao dizer que todo clube passa por momentos como esse. O volante ainda afirmou que a mudança virá a partir de uma dedicação coletiva, que não será ele a mudar toda a situação de uma hora para outra.

"Todo clube passa por situações assim. Não vou ser eu que vou chegar para mudar tudo. Acho que é o coletivo. Cheguei há pouco tempo, mas vejo que todos os jogadores estão trabalhando muito forte. Estou chegando para agregar, vou dar o meu melhor também, trabalhar todos os dias muito forte. Tenho certeza que a gente vai sair dessa e vamos ter muitos triunfos", projetou Luizão.

Revelado pelo São Paulo, o jogador de 23 anos desembarca em Salvador após três anos no futebol ucraniano. Antes disso, ele ainda acumulou passagens em Portugal. Sobre a vinda ao Bahia, Luizão não escondeu a emoção em vestir a camisa tricolor.

“Estou muito feliz de chegar em um clube tão imenso como o Bahia. Eu também queria estar mais próximo de minha família, por isso quando a proposta chegou não pensei duas vezes. Estou pronto para lutar e brigar pelo Bahia”, garantiu.

Por fim, Luizão ainda comentou sobre o local onde prefere atuar dentro de campo. Com um pouco de dificuldade em falar as nomenclaturas utilizadas para o setor de meio-campo, devido aos quase cinco anos que passou no continente europeu, o jogador revelou ser bastante versátil, mas, em linhas gerais, pode atuar de primeiro ou segundo volante.

"Sou bem versátil. Jogo tanto de... Na Europa, a gente diz o 'número 6'. Aqui é o volante. E como número 8 também, porque tenho uma boa chegada no ataque. Mas também já atuei como lateral, como extremo, ajudando o lateral também. Mas onde o Mister [o técnico Diego Dabove] quiser que eu jogue, eu vou estar dando meu melhor para a equipe", completou Luizão.

