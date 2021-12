Luizão é regularizado e fica à disposição de Dabove

O Bahia poderá ter um reforço para o clássico nordestino diante do Fortaleza. Novo contratado do Esquadrão, o volante Luizão teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID-CBF), nesta terça-feira, 31, e fica à disposição do treinador argentino Diego Dabove para o duelo contra o Leão do Pici.

Aos 23 anos, Luizão foi anunciado pelo Tricolor na semana passada. O jogador desembarcou em Salvador e já participou dos treinamentos com bola durante o fim de semana, no estádio de Pituaçu, em Salvador, antes da partida que culminou com a derrota do Bahia para o Fluminense, na segunda, 30.

✅ Meio-campista Luizão teve seu nome publicado no BID da CBF e está à disposição para estrear pelo Esquadrão #BBMP pic.twitter.com/Fg5G6w1pzS — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) August 31, 2021

Revelado pelo São Paulo, o atleta nunca chegou a jogar profissionalmente no Brasil. Enquanto ainda pertencia ao grupo sub-20 do clube paulista, ele foi vendido ao Porto, onde debutou pela equipe B do time português e defendeu a equipe principal em apenas uma oportunidade, na temporada 2017/18.

Com o intuito de ganhar mais rodagem, Luizão foi emprestado ao Vorskla Poltava, da primeira divisão ucraniana, em 2019/20. Ao fim da temporada, ele foi adquirido em definitivo pelo clube e permaneceu mais dois anos, até ser emprestado ao Bahia. Luizão chega ao Esquadrão por empréstimo até dezembro de 2022.

No time azul, vermelho e branco, Luizão irá disputar posição em um dos setores mais congestionados no atual elenco tricolor. Entre as opções, Diego Dabove ainda conta com Patrick de Lucca, Jonas, Matheus Galdezani, Pablo, Raniele, Lucas Araújo e Edson.

O volante é o 16º reforço anunciado pelo Bahia para a temporada 2021, sendo o primeiro sob o comando do treinador argentino. Em má fase, o Esquadrão não vence no Brasileirão há oito partidas, situação que culminou na queda da equipe na tabela, que ocupa atualmente a 16ª posição, com 18 pontos.

A possibilidade de redenção do Tricolor de Aço será na noite de sábado, 4, às 21h, quando recebe o Fortaleza, no estádio de Pituaçu, em Salvador. O confronto entre as equipes é válido pela 19ª rodada, fechamento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série A.

