Luisinho tem carreira oscilante e perfil operário

Luisinho, o novo reforço tricolor, anunciado pelo clube na tarde de sábado, 26, é daqueles cujo perfil costuma casar com times de massa como o Bahia. Por outro lado, é um atacante que tem oscilado na carreira. Os sete gols e 10 assistências na campanha de acesso do Santa cruz à Série A, que fizeram dele um dos destaques do time, talvez não deixem claro que se trata muito mais de um operário da bola do que de um jogador com requintes técnicos.

Em entrevista ao A TARDE, ele reconhece suas limitações. Diz que seu grande trunfo é a dedicação em treinos e jogos. Foi assim que ficou conhecido em Recife. O repórter Felipe Amorim, responsável por cobrir o Santa Cruz pelo Jornal do Commércio, de Pernambuco, comenta o estilo de Luisinho e dá dicas de como o Bahia pode aproveitá-lo melhor.

"É um jogador limitado e que cresceu muito quando o técnico Marcelo Martelotte passou o usar o esquema 4-3-2-1, com um centroavante e dois atacantes de beirada. Ele jogava na ponta-direita. Quando o esquema era o 4-4-2, Luisinho ficava mais centralizado no ataque e não rendia tanto. Vejo como deficiência dele o fato de ter pouca criatividade e dificuldade em driblar. Luisinho é um jogador de explosão e velocidade. O jogo dele é dar um tapa na bola para frente, deixar o marcador para trás, chegar à linha de fundo e cruzar com precisão. Foi assim que deu a maioria de suas assistências. Porém, é preciso destacar que, depois de oscilar, ele foi evoluindo e se tornou um jogador muito produtivo. Ele é fraco na criatividade, mas é objetivo, ágil e faz boas tabelas. O Bahia fez uma boa contratação", diz.

Altos e baixos

Luisinho defendeu o Santa Cruz de junho ao fim de novembro, quando terminou a Série B. Foi titular em 19 partidas. Em 11, ficou no banco de reservas, a última em 29 de agosto. Foi só a partir de setembro que conseguiu engrenar na equipe. Suas 10 assistências fizeram dele o segundo jogador que mais deu passes para gol na Série B, só perdendo para Marcelo Toscano, do América-MG, que fez 11).

"Ele é determinado. Taticamente, recompõe bem e ajuda muito na marcação. Muitas vezes, aos 40 minutos do segundo tempo, você olhava o jogo e via Luisinho lá trás dando o último gás, correndo e lutando para recuperar a bola. Foi assim que se firmou como destaque do Santa Cruz", complementa Amorim.

Ao A TARDE, Luisinho, que tem 24 anos e assinou contrato com o Bahia até dezembro de 2017, diz que a chave para sua evolução é a dedicação exaustiva aos treinos. É o que o faz ser hoje um jogador melhor do que aquele que passou desapercebido na Série B de 2014, quando defendeu o 16º colocado Bragantino e assinalou somente duas assistências e quatro gols. Foi titular em 16 jogos e reserva em nove. Luisinho também possui passagens por Atlético-GO e Paraná. Na média dos dois clubes, foi titular em 60% dos jogos.

adblock ativo