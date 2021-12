Luisinho promete "dar velocidade ao Bahia"

O Bahia começou o ano apresentando, nesta segunda-feira, 4, um reforço para o ataque do clube. Luisinho, que deixou o Santa Cruz, time que ele ajudou a conquistar o acesso à Série A, disse que quer "dar velocidade ao Bahia". De acordo com ele, seu perfil é de um jogador que vai " para cima, cria jogadas pela lateral".

Com os dois artilheiros da temporada anterior com futuro incerto no time, Luisinho garante que terá paciência para buscar seu espaço no time. "(Biancucchi e Kieza) são bons jogadores, tem a história deles e eu quero fazer a minha. Não vim para entrar no lugar de ninguém, mas quero poder jogar".

O atacante pretende fazer uma boa parceria com Hernane, atacante que estava no Sport e que também foi contratado pelo Bahia. Luisinho disse que já conhece o "Brocador", como Hernane ficou conhecido. Os dois atuaram no Paraná. "É um cara bacana, espero que eu possa ajudar ele e ele me ajude".

