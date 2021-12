Luisinho dá adeus ao Santa e pode chegar no Bahia

Um dos destaques do Santa Cruz na campanha do acesso à Série A do Brasileirão, o meia-atacante Luisinho, 24 anos, que tem como principal qualidades o bom passe e a velocidade, pode ser anunciado a qualquer momento como segundo reforço do Bahia - o primeiro foi o atacante Hernane Brocador, apresentado no Fazendão na última segunda-feira, 21.

"Está bem perto. Faltam apenas algumas questões, alguns detalhes", falou o empresário do jogador, Eduardo Maluf.

"Hoje se encerra mais um ciclo de minha carreira. Nos próximos dias anunciarei meu novo clube. Sigo para um novo desafio pessoal e profissional", disse Luisinho em sua página no Facebook, em sua despedida da equipe coral, onde atuou em 19 partidas, marcou sete tentos e foi o vice-líder em assistências na Segundona, com 11 passes perfeitos para gols.

adblock ativo