Lucca e Ronaldo são as novidades no Bahia para duelo com Cruzeiro

O Bahia encerrou na manhã desta sexta-feira, 19, sua preparação para a partida deste sábado, 20, às 17h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, contra o Cruzeiro, válida pela 11° rodada da Série A do Brasileirão.

Para este duelo, o técnico Roger Machado terá à disposição o volante Ronaldo e o atacante Lucca, que foram regularizados nesta sexta e podem estrear pelo Esquadrão.

Na atividade o treinador realizou uma atividade tática com os jogadores que não atuaram no jogo diante do Grêmio. Os atletas que começaram frente à equipe gaúcha fizeram apenas um treino leve na fisioterapia e no campo, mas sem chuteira.

Após o trabalho com bola, o grupo almoçou no Fazendão e seguiu para concentração. O único desfalque foi o volante Elton, que sente dores no joelho e é dúvida para o embate.

Para esta partida, o Bahia poderá contar com os recém-contratados Ronaldo e Lucca. Além deles, os outros reforços do Tricolor também se encontram à disposição. Quem deve fazer sua estreia é o lateral-esquerdo Giovanni, já que Moisés está suspenso.

O Tricolor não vence há três jogos e ocupa a 11° colocação do campeonato com 14 pontos. Já o Cruzeiro, com nove, abre a zona de rebaixamento, na 17° posição.

