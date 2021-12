Lucca deve ganhar chance como titular do Bahia

A estreia do atacante Lucca, contra o Cruzeiro, semana passada, impressionou mesmo o técnico do Bahia, Roger Machado. Durante a entrevista coletiva realizada no Fazendão, nesta quinta-feira, 25, o comandante do Esquadrão fez elogios ao ex-jogador do Al-Rayyan e deu a entender que pode colocá-lo de titular contra a Chapecoense, domingo, 28, às 11h.

“O Lucca estreou até mesmo antes de ser anunciado, em função da burocracia. Porém, vejo que estreou muito bem. Quero poder utilizá-lo novamente, ou seja, desde o início ou entrando durante o jogo”, comentou.

De acordo com Roger, para que o atacante se sinta à vontade em campo, existe até a possibilidade de mudanças no esquema tático e, principalmente, na montagem do ataque. A ideia é que Lucca possa render o melhor do seu potencial.

“A posição de lado é mais desgastante do que a do jogo anterior. Isso pode também impactar na utilização dele imediatamente ou não. O melhor de tudo é que rapidamente ele se sentiu à vontade dentro do coletivo. Pareceu sofrer pouco com a questão do entrosamento com seus companheiros”, explicou.

Desfalques

O volante Elton, o lateral-direito Nino Paraíba e o atacante Élber não se recuperaram e irão desfalcar o Bahia na partida de domingo, em Chapecó. Eles sequer viajaram com os relacionados para o jogo.

Elton se recupera de dores no joelho, enquanto Nino trata dores no tornozelo e Élber está com um incômodo muscular na coxa. O atacante Rogério, o meia Guerra e o zagueiro Ernando seguem fora.

Adeus, seu Adherbal!

Funcionário icônico do Bahia, seu Adherbal Amaral faleceu na manhã desta quinta, aos 82 anos. Auxiliar administrativo do clube há mais de 30 anos, seu Adherbal lutou contra um câncer durante 17 anos e estava internado. Ele deixa mulher e três filhos.

A cerimônia de cremação aconteceu, à tarde, no cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas, em Salvador

