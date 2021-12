Lucca avalia possibilidade de vaga na Libertadores: "Não custa nada sonhar"

O resultado positivo diante do Atlético-MG na Arena Independência serviu para consolidar a boa fase do Bahia na competição. Com o primeiro triunfo fora de casa, o Tricolor chegou ao sexto jogo sem saber o que é perder. Além da série invicta, o Esquadrão ainda alcançou a oitava colocação e se aproximou da zona que dá acesso à Libertadores.

Em entrevista realizada na manhã desta sexta-feira, 30, o atacante Lucca comentou sobre a importância do momento favorável vivido pela equipe baiana na temporada e sobre o duelo deste sábado, 31, às 17h, contra o CSA, na Arena Fonte Nova.

"Importante e dá confiança nosso jeito de jogar. Estamos conseguindo implantar bem, mas os resultados acontecendo a confiança aumenta e as coisas acabam fluindo. Importante vencer, mas vale frisar que vai ser um jogo difícil e complicado", avaliou.

Para o confronto, Lucca falou que a preparação realizada pelo comandante Roger Machado tem sido construída em cima do estilo de jogo da equipe alagoana.

"Treinamos do jeito que eles possam vir jogar. Obviamente que dificulta um pouco, pois o campo fica menor, as linhas defensivas mais curtas. Acaba tendo um erro ou outro, coisa que pode acontecer, mas a gente tem que saber que vai ter o apoio do torcedor a todo momento. A gente pode vencer no primeiro minuto ou no último minuto. Difícil, mas a gente se preparou para esse tipo de jogo", falou.

Apesar de já se sentir confortável dentro das dependências do Tricolor, o atacante foi um dos últimos atletas a serem contratados para reforçar o clube na temporada. No entanto, apesar do pouco tempo, o curto período vestindo as cores do Esquadrão já foram suficientes para garantir o entrosamento do atleta com o restante do elenco.

"O grupo é maravilhoso. Mesmo no momento difícil, depois da eliminação na Copa do Brasil, o grupo manteve o mesmo clima, a mesma serenidade. Fazia muito tempo que não via um grupo tão unido. Cada um respeita o momento do outro, isso é importante. Nas horas boas, o clima é ótimo, e, nas horas ruins, tem de estar sempre da mesma forma. Podem acontecer oscilações, mas a gente tem que sabe lidar com todas as situações", contou

Por fim, Lucca falou sobre a expectativa do clube alcançar a tão sonhada vaga para disputar a Taça Libertadores, algo que não acontece há exatos 30 anos. "É uma coisa que está todo mundo batendo na tecla todo dia, mas a gente deixa para vocês (imprensa). A gente está pensando jogo a jogo e com os pés no chão. A gente sabe que é difícil. Não custa nada sonhar", concluiu.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

