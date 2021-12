Lucas Fonseca treina em campo e fica mais perto da estreia

Após a derrota por 2 a 0 no Ba-Vi de domingo, 13, é natural que o torcedor cobre reforços para o Esquadrão - ou, pelo menos, o retorno dos vários atletas que estão lesionados. Mas, ao que tudo indica, o técnico Doriva não terá qualquer novidade no elenco para enfrentar o Globo-RN, pela 1ª rodada da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, 16, às 21h45, fora de casa.

As boas novas só devem surgir mesmo para domingo, no duelo contra o Bahia de Feira, às 16h, em Senhor do Bonfim, no jogo de ida das quartas de final do Baiano. O zagueiro Lucas Fonseca, contratado há cerca de 15 dias, enfim desceu para o campo nesta segunda, 14, e treinou normalmente.

Outro reforço para domingo deve ser o atacante Henrique, ex-Atlético-MG. O atleta já vem treinando, mas precisa assinar contrato e ser regularizado. Para contar com ele, é preciso correr contra o tempo: as inscrições do Baianão terminam na quarta. No ano passado, o jogador defendeu o Paraná na Série B, pelo qual fez 28 partidas e marcou cinco gols.

Mais um novato que ainda não estreou, o lateral esquerdo João Paulo Gomes, contratado há uma semana, ficou na academia nesta segunda e deve precisar de mais uma semana para estar pronto.

Lesionados

Em relação ao time do Ba-Vi, Doriva deve perder mais um jogador: o zagueiro Gustavo, que sofreu uma entorse no joelho. Nesta terça, 15, ele passará por um exame de imagem para saber a gravidade da lesão.

Dos que seguem em tratamento, o que está mais próximo do retorno é o volante Danilo Pires. Livre das dores na panturrilha, ele realizou um treino físico à parte nesta segunda, no campo. O lateral Moisés fez o mesmo pela manhã, mas à tarde ficou na academia. Já o meia Gustavo Blanco iniciou a transição. Os dois últimos não têm previsão para atuar.

