Lucas Fonseca será titular na estreia do Bahia no Brasileirão

Titular com prazo de validade. Esta é atual condição de Lucas Fonseca na zaga do Bahia, segundo afirmou o técnico Guto Ferreira em coletiva na tarde desta sexta-feira, 12.

O jogador vem figurando entre os 11 desde que Jackson – então capitão e titular absoluto – se machucou. Recuperado há duas semanas, o antigo dono da posição amargou o banco nas últimas três partidas. E neste domingo, 14, na estreia da equipe na Série A do Brasileiro, às 16h, contra o Atlético-PR, na Fonte Nova, o cenário será o mesmo.

Guto explica: “Não é questão de preferência, é de valorizar o trabalho de cada um. Jackson ficou um tempo ausente. Já poderia estar de volta, mas é um momento de valorizar o que Lucas fez até aqui”. Apesar do discurso, o treinador admitiu que o retorno de Jackson à escalação inicial é questão de tempo: “O titular é Jackson. Nós só estamos protelando um pouco porque Lucas vem com ritmo melhor. Mas em algum momento Jackson vai retornar, sim, e deve retornar bem”.

Quanto ao restante do time, o lateral esquerdo Armero e o volante Renê Júnior serão desfalques. Matheus Reis e Juninho assumem as vagas. Retornando de problemas físicos, os meio-campistas Edson e Régis trabalharam normalmente pelo segundo dia consecutivo e deverão ir a campo.

Sobre sua expectativa em relação ao Brasileiro, Guto Ferreira afirmou confiar no fator casa: “Gostaria muito de repetir [a campanha do acesso em 2016, na qual o time fechou a Série B com nove triunfos seguidos na Fonte]. Se a gente conseguir, praticamente está garantido na Série A de 2018. E estaríamos brigando, quem sabe, por Libertadores. Difícil, mas por que não sonhar?”.

Roupa nova

Horas antes do jogo com o Furacão, o Bahia apresentará seu novo enxoval, fornecido pela empresa inglesa Umbro. O time usará um dos uniformes repaginados na partida.

O anúncio foi feito nesta sexta, assim como a divulgação do acerto com um novo patrocinador. A fornecedora de ar condicionado Centraltech irá ocupar a parte da camisa próxima aos ombros, espaço antes destinado à construtora MRV. Segundo o presidente Marcelo Sant’Ana, o valor investido pela Centraltech, não revelado, renderá o dobro ao clube.

Renovação e empréstimo

Dois jogadores da divisão de base tricolor tiveram resoluções diferentes para suas carreiras nesta sexta. O zagueiro Rodrigo Becão, 21, que soma oito partidas pela equipe profissional, renovou contrato até o fim de 2019. Já o atacante Mário, 21, foi emprestado ao Botafogo-SP até o fim do ano. No time, ele disputará a Série C

