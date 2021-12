Lucas Fonseca se apresenta e projeta fim da crise no Bahia

De volta ao Bahia depois de ter disputado o Campeonato Paulista pelo Mogi Mirim, o zagueiro Lucas Fonseca se apresentou oficialmente na tarde desta quinta-feira, 16, no Fazendão.

Ciente de que chega ao clube em meio a uma crise sem precedentes, o defensor disse acreditar que, para fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, o Tricolor precisará de união.

"Eu vim para ajudar a tirar o Bahia dessa fase ruim. É um clube que eu gosto muito. Se todo mundo se unir, podemos fazer um bom Brasileiro", disse Lucas Fonseca.

O Tricolor havia anunciado o retorno do defensor ao Fazendão na tarde da quinta-feira, 9. O novo vínculo de Lucas Fonseca com o Esquadrão é válido até o final do ano.

A primeira passagem do zagueiro pelo time baiano foi no segundo semestre de 2012, quando reforçou o clube na disputa da Série A. Mas ele não teve o seu contrato renovado e acabou no Mogi Mirim.

Obina treina - Recuperado de um trauma na coxa direita, o atacante Obina voltou a treinar com bola nesta quinta, depois de ter ficado três semanas afastado dos gramados. O jogador, no entanto, não deverá participar do Ba-Vi decisivo de domingo, 19, no Barradão.

