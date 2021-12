Lucas Fonseca rescinde com chineses e está próximo do Bahia

O zagueiro Lucas Fonseca está bem próximo de acertar seu retorno ao Bahia. O jogador conseguiu na última segunda-feira, 22, a rescisão do seu contrato com o Tianjin Teda, da China. Ainda nesta terça-feira, 23, ele vem a Salvador para negociar os últimos detalhes com o Esquadrão.

Segundo apurado por A TARDE, o defensor, que estava insatisfeito no clube chinês - fez 25 partidas por lá, sendo 21 como titular -, chegou a um acordo financeiro para deixar o Tianjin, com quem tinha contrato até o final deste ano.

As tratativas vêm desde janeiro, quando o Bahia apareceu como um dos interessados na contratação do zagueiro, caso o acordo saísse. Vasco e Botafogo também sondaram o atleta, que prefere o Tricolor.

Com o Esquadrão, a duração do contrato ainda não foi acertada. A reportagem apurou que a negociação vem sendo conduzida pelo mesmo empresário do atacante Hernane, Paulo Pitombeira - o que poderia facilitar no acordo por conta do bom relacionamento entre as partes.

Lucas saiu do Bahia em 2015, após pedir rescisão contratual alegando problemas pessoais. Ele havia chegado em 2012 ao clube, pelo qual foi campeão baiano em 2014.

Sua saída foi traumática, já que o atleta fez críticas ao comando do Bahia. Na época, Lucas disse que tinha "muita coisa errada no clube". A postura dele desagradou os tricolores. Ao ser questionado sobre uma posição negociação com o jogador, o presidente Marcelo Sant'Ana chamou o atleta de traíra em dezembro de 2015.



Nunca mais pretendo conviver com Lucas Fonseca. Foi traíra com o Bahia. Demerson foi decisão conjunta futebol x DM https://t.co/DnQ1yERISw — Marcelo Sant'Ana (@omarcelosantana) 28 dezembro 2015



Em janeiro, o zagueiro postou um textos no Facebook falando sobre a forma como saiu do Bahia, assumindo que errou. "Fui orientado a fazer e falar algumas coisas que podem parecer trairagem, mas era desespero de alguém que foi por muito tempo machucado. Fazendo um exame de consciência e mais maduro, admito que não teria falado ou feito algumas coisas da forma como saíram, mas é difícil julgar agora", disse.

Após a carta, o presidente Marcelo Sant'anna elogiou a atitude do jogador.

Lucas agora sim teve atitude de homem. 👍É isso q Bahia quer: postura. Estressa, machuca, mas vale à pena. Eu tb erro https://t.co/ZvHtM0ettQ — Marcelo Sant'Ana (@omarcelosantana) 10 janeiro 2016

