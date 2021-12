Lucas Fonseca renova com o Bahia até o fim de 2018

O zagueiro Lucas Fonseca teve seu contrato renovado com o Bahia nesta terça-feira, 16. Com isso, o jogador fica no clube por até o fim de 2018. O vínculo do atleta com o Esquadrão se encerraria ao fim desta temporada.

O defensor tem sido um dos destaques do Bahia na temporada. No total, Fonseca tem 152 jogos e dois gols com a camisa do clube no acumulado das três passagens que teve no time.

Porém, o jogador está lesionado e não encara o Santos nesta quinta-feira, às 20h (da Bahia), na Arena Fonte Nova, pela 35ª rodada do Brasileirão.

