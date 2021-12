Lucas Fonseca projeta novo triunfo do Bahia fora de casa

Destaque do primeiro triunfo do Bahia fora de casa no Campeonato Brasileiro, diante do Ceará, o zagueiro Lucas Fonseca está cheio de moral no Fazendão. Autor de um belo gol que deu início a vitória sobre o Vozão, o defensor está em alta no Tricolor e já projeta um novo resultado positivo diante do Atlético-PR.

"Domingo temos outro jogo complicado fora de casa, contra o Atlético Paranaense que vem de uma sequência de resultados positivos. Nos resta descansar e recuperar, pra dar sequência ao trabalho para o jogo", indicou.

Com as lesões de Tiago e Douglas Grolli, o jovem Éverson deve ser mantido entre os titulares ao lado de Lucas Fonseca contra o Furacão. O duelo válido pela 22ª rodada do Brasileirão acontece neste domingo, 2, às 16h, na Arena da Baixada.

Com 25 pontos conquistados, o Bahia está na 11ª posição da competição nacional. Já o Atlético-PR tem 24 pontos e está na 13ª colocação.

