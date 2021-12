Lucas Fonseca posta foto com a camisa do Bahia

Um dos reforços do Bahia para a defesa deve ser Lucas Fonseca. O zagueiro de 30 anos, que vestiu a camisa tricolor em 2012, 2013 e 2014, pode retornar ao Fazendão em breve.

Em contato com a reportagem por meio do aplicativo WhatsApp, Lucas Fonseca garantiu: "Estou aguardando apenas a rescisão do clube, mas não vou dar detalhes. O Bahia deve falar quando o negócio for efetivado", explicou o atleta, que ainda possui contrato com o Tianjin Teda, da China.

Além disso, Lucas Fonseca postou uma foto no Facebook com a camisa do Bahia. Nos comentários, a torcida tricolor mostrou ansiedade pelo anúncio do jogador como reforço. Até a noite desta terça-feira, 26, o post recebeu mais de 900 curtidas.







A diretoria tricolor não confirma. "Nós só tratamos de atletas que temos sob contrato", disse o vice-presidente do Esquadrão, Pedro Henriques.

Lucas Fonseca rescindiu com o Bahia no início de 2015 para jogar na China, o que pegou mal. Por meio das redes sociais, ele se desculpou. Via Twitter, o presidente do clube, Marcelo Sant'Ana, aceitou: É isso que o Bahia quer: postura".

adblock ativo